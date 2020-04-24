Волгоградские больницы вышли в социальные сети ради пациентов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прямые эфиры с лечащими врачами, видеоуроки и дистанционные консультации узких специалистов — ведущие медицинские учреждения Волгоградской области вышли в соцсети, чтобы во время самоизоляции оставаться на связи с пациентами и дать им возможность получить ответы на интересующие их вопросы не выходя из дома.

Справляемся с последствиями инсульта

На базе 25-й больницы скорой медицинской помощи Волгограда (ГУЗ ГКБСМП № 25) открыта Школа инсульта для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и их родственников. Занятия в такой школе проводятся еженедельно по четвергам в онлайн-режиме на страницах больницы в социальных сетях.

По словам медиков, занятия помогают информировать пациентов и их родственников о клинических проявлениях и причинах возникновения инсульта; формировать у них мотивацию к своевременному и постоянному профилактическому лечению; помогать пациентам и их родственникам подготовиться к возвращению перенесшего инсульт пациента домой и в социум, а также к их адаптации.

"Чтобы предотвратить риск распространения коронавирусной инфекции, мы максимально ограничили посещение нашего стационара, но мы по-прежнему должны помогать пациентам и их родственникам сформировать навыки реабилитации и ухода за больными членами семьи, помочь преодолеть дезадаптацию (внутренний стресс) у больных, перенесших инсульт, и их родственников", — рассказал представитель больницы.

Программа обучения в Школе инсульта включает в себя обязательные темы, среди которых общая информация об инсульте, принципах и средствах ухода за больным, подходах и средствах реабилитации, постинсультных состояниях, лечебной физкультуре для пациентов, перенесших инсульт, психологических реакциях на развившееся заболевание и о юридических основах социальной помощи пациентам.

"В онлайн-режиме мы имеем возможность общения с обратной связью, с ответами на интересующие людей вопросы", — пояснили в больнице.

На страницах больницы в социальных сетях сегодня можно найти три записи прямых эфиров, посвященных восстановлению больных после инсульта: "Восстановление речи после острого нарушения мозгового кровообращения" в двух частях, а также рекомендации по уходу и профилактике возникновения осложнений у людей после ОНМК от врача — специалиста по лечебной физкультуре.

Сердечникам — больше двигаться и следить за рационом

Врачи 25-й больницы размещают в соцсетях рекомендации и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В связи с эпидемиологической обстановкой многие переживают: все время думают о происходящем, не спят ночью, доводят себя до избыточного нервного напряжения, а ведь стресс и паника могут ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут обостриться от страха перед коронавирусом. Если успокоиться самостоятельно, например с помощью аутотренинга, не получилось, можно принять седативные (успокоительные) препараты на основе трав", — объясняет в инстаграме больницы Надежда Прохватилова, консультант-кардиолог регионального сосудистого центра ГУЗ ГКБСМП № 25.

Она также напоминает, что во время самоизоляции не следует забывать о физической нагрузке, хотя бы минимальной: погулять с собакой или просто на балконе, сделать легкую разминку, ведь для поддержания тонуса сердечно-сосудистой системы двигаться необходимо.

Важно также следить за весом, поскольку самоизоляция способствует его набору. Специалист рекомендует не есть больше обычного, ввести в рацион зелень (укроп, петрушку, кинзу), фрукты, овощи, богатые витаминами и клетчаткой, сократить употребление углеводов и соли, не злоупотреблять алкоголем.

Не забываем правильно мыть руки

Есть в соцсетях больницы и другие рекомендации, более простые, на первый взгляд, но не менее важные для предотвращения возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Так, медицинская сестра операционного блока ГУЗ ГКБСМП № 25 Оксана Кочеткова в небольшом видеоролике показывает, как правильно мыть руки.

"Набираем в ладонь достаточное количество мыла, размыливаем его, обязательно намыливаем кончики пальцев, намыливаем ладони, наружную поверхность кистей, хорошенько промыливаем все пальцы, и большие тоже, затем смываем", — рассказывает она.

В пояснении к ролику уточняется, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки минимум 15 секунд, а лучше — 30.

"После трехсекундного мытья руки полностью покрыты бактериями, и после шести секунд большая концентрация бактерий остается на верхней части руки, вокруг кольца, под ногтями и кутикулой", — объясняют специалисты.

Готовимся к родам не выходя из дома

Для женщин, которые в эти дни готовятся к рождению детей, Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 перевел на дистанционный режим школу осознанного родительства "Мамия".

Как рассказали сотрудники больницы, на данный момент специалистами в социальных сетях было проведено четыре прямых эфира.

Так, о том, как будущей маме оставаться спокойной в период пандемии, в прямом эфире рассказала перинатальный психолог Галина Васильевна Морозова.

"Путь родительства можно пройти, только обладая позитивным ви́дением будущего. У каждой женщины, которая ждет рождения ребенка, и так присутствует волнение: как все пройдет, как я справлюсь, как справится малыш? Но это волнение естественное, его не нужно бояться. Что такое роды? Это день рождения вашего ребенка — праздник. И волнение ваше должно быть радостным, как перед любым праздником. Именно с таким настроением и нужно приезжать на роды", — считает психолог Галина Морозова и добавляет, что находится на связи 24 часа и, если с волнением и страхами не удается справиться, готова оказать психологическую поддержку своими пациенткам.

Во время прямого эфира "Коронавирус и беременность" также обсуждались практические рекомендации беременным и родившим мамам, которые в силу мнительности поддаются панике из-за эпидемиологической ситуации. А во время прямого эфира, посвященного партнерским родам, обсуждались возможные альтернативы для родителей, которые готовились встретить рождение ребенка вместе.

В больнице также уточнили, что на каждое онлайн-занятие сейчас приходит до 600 зрителей, а в течение суток запись смотрит порядка пяти-семи тысяч зрителей, в то время как на очные занятия в среднем приходят 10-15 мам.

Медики советуют также всем своим пациентам помнить о том, что при возникновении проблем, при ухудшении состояния лучше сразу позвонить своему лечащему врачу.