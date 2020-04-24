В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом "Эвакуация"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня на стриминговой платформе Netflix состоится премьера боевика с Крисом Хемсвортом "Эвакуация". Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
"Возможно, это не самый умный фильм, который вы увидите на самоизоляции, но он смело может претендовать на звание самого динамичного, если у вас, конечно, есть подписка на Netflix", — считает Питер Дебрюг.
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes боевик получил в основном положительные оценки. Многие поздравили режиссера Сэма Харгрейва с дебютом, похвалили игру Криса Хемсворта и используемые спецэффекты.
"Со времен "Джона Уика" это, наверное, один из самых завораживающих и амбициозных фильмов", — прокомментировала Никола Остин (Nicola Austin).
"Лента не разочаровала: красивые виды, коварные злодеи и молчаливый главный герой", — написала Лия Гринблатт (Leah Greenblatt).
"Крис Хемсворт отлично пронес эту историю от сцены к сцене", — оценил фильм Мик Ласаль (Mick LaSalle).
© Netflix, 2020Кадр из фильма "Эвакуация"
© Netflix, 2020
Кадр из фильма "Эвакуация"
Но вот авторы из других изданий назвали картину слабой и сравнили ее со старыми боевиками из 80-х и 90-х.
"Создатели "Эвакуации" явно хотели сделать что-то похожее на "Убийцу" (фильм 2015 года Дени Вильнева, который был высоко оценен в киносообществе. — Прим.ред.). Но работа Сэма Харгрейва больше напоминает экшн-фильмы с Сильвестром Сталлоне или Чаком Норрисом. Такие были популярны в 80-е и 90-е годы, но не сейчас", — заявил журналист Дэвид Кроу.
"Эвакуация" только пытается выглядеть серьезным боевиком с элементами триллера, но фактически братья Руссо убедили Netflix вложить деньги в неудачную пародию на "Джека Ричера" (детективный фильм 2012 года с Томом Крузом. — Прим.ред.)", — поделился впечатлением Дэвид Эрлих.