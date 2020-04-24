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Культура
2020-04-24T03:40
https://ria.ru/20200424/1570471870.html
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом "Эвакуация"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475041_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_8babcdcbcf7ff25bfa0259be132b39bd.jpg
РИА Новости

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом "Эвакуация"

03:40 24.04.2020
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© Netflix, 2020Постер фильма "Эвакуация"
Постер фильма Эвакуация
© Netflix, 2020
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сегодня на стриминговой платформе Netflix состоится премьера боевика с Крисом Хемсвортом "Эвакуация". Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.

"Возможно, это не самый умный фильм, который вы увидите на самоизоляции, но он смело может претендовать на звание самого динамичного, если у вас, конечно, есть подписка на Netflix", — считает Питер Дебрюг.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes боевик получил в основном положительные оценки. Многие поздравили режиссера Сэма Харгрейва с дебютом, похвалили игру Криса Хемсворта и используемые спецэффекты.
"Со времен "Джона Уика" это, наверное, один из самых завораживающих и амбициозных фильмов", — прокомментировала Никола Остин (Nicola Austin).
"Лента не разочаровала: красивые виды, коварные злодеи и молчаливый главный герой", — написала Лия Гринблатт (Leah Greenblatt).
"Крис Хемсворт отлично пронес эту историю от сцены к сцене", — оценил фильм Мик Ласаль (Mick LaSalle).
© Netflix, 2020Кадр из фильма "Эвакуация"
Кадр из фильма Эвакуация
© Netflix, 2020
Кадр из фильма "Эвакуация"
Но вот авторы из других изданий назвали картину слабой и сравнили ее со старыми боевиками из 80-х и 90-х.
"Создатели "Эвакуации" явно хотели сделать что-то похожее на "Убийцу" (фильм 2015 года Дени Вильнева, который был высоко оценен в киносообществе. — Прим.ред.). Но работа Сэма Харгрейва больше напоминает экшн-фильмы с Сильвестром Сталлоне или Чаком Норрисом. Такие были популярны в 80-е и 90-е годы, но не сейчас", — заявил журналист Дэвид Кроу.
"Эвакуация" только пытается выглядеть серьезным боевиком с элементами триллера, но фактически братья Руссо убедили Netflix вложить деньги в неудачную пародию на "Джека Ричера" (детективный фильм 2012 года с Томом Крузом. — Прим.ред.)", — поделился впечатлением Дэвид Эрлих.
Кадр из фильма Эвакуация
7 апреля, 23:33Культура
Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в трейлере фильма "Эвакуация"
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Культурафильмы 2020Крис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыNetflixТом КрузЧак Норрис (Карлос Норрис)Сильвестр Сталлоне
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