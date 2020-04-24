Вегетарианцы поневоле: коронавирус оставляет американцев без мяса

Местные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США

© AP Photo / Melinda Deslatte Местные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. Одним из главных очагов коронавируса в США стали мясокомбинаты, продолжавшие работать во время эпидемии. Теперь они один за другим закрываются на карантин, и супермаркетам грозит дефицит мясопродуктов.

Продовольственный хаос

В среду агропромышленная корпорация Tyson Foods объявила о приостановке мясокомбинатов в Ватерлоо, штат Айова, и в Логанспорте, штат Индиана. Несколько десятков сотрудников этих предприятий заболели, двое умерли.

"Хотя мы понимаем, что население необходимо кормить, безопасность персонала — наш главный приоритет", — пояснили в пресс-релизе. Ранее уже закрыли птицефабрику в Джорджии — там от коронавируса скончались трое.

До лучших времен свернули производство мясокомбинат компании Smithfield Food в Южной Дакоте (инфицированы двести сотрудников), фабрики Hormel в штате Иллинойс, Cargill в Колорадо и принадлежащий корпорации JBS USA крупнейший в мире мясоперерабатывающий завод в Пенсильвании.

"Это будет иметь серьезные, возможно, катастрофические последствия для многих участников цепочки поставок мяса, в первую очередь для животноводов, — предупредила компания Smithfield Food. — Фермерам некуда отправлять своих животных".

Так, только предприятие Tyson Foods в Логанспорте принимало свиней от трехсот независимых семейных ферм из девяти штатов. Теперь эти животноводы, как и многие другие, лишились заказчиков.

Падение спроса обрушило закупочные цены. Свиноводы говорят, что теряют 37 долларов с каждой проданной свиньи, поэтому сейчас им выгоднее забивать поросят, чем тратиться на откорм. В результате, как заявил агентству Bloomberg исполнительный директор Smithfield Food Кен Салливан, страна "опасно приблизилась к дефициту мяса".

"Закрытие мясокомбинатов в сочетании с растущим списком других остановленных предприятий нашей отрасли ставит Америку в угрожающее положение с точки зрения поставок мясной продукции", — отметил он.

Цены в полный рост

С Салливаном соглашаются и другие аналитики. "Резкий рост цен и заметное сокращение предлагаемого потребителю ассортимента неизбежны", — сообщила агентству Bloomberg эксперт мясного рынка Кэсси Фиш.

Как отметила инвестиционная компания Horseman Capital в недавнем обзоре, Америке пора готовиться к инфляции на продовольственном рынке. "Мы видим повсеместное нарушение цепочки поставок мяса. Результат понятен: дефицит и повышение цен", — подчеркивают авторы документа.

По данным аналитического агентства Midwest Market Solutions, свинина и говядина в супермаркетах уже быстро дорожают. И это только начало.

Ситуация усугубляется коллапсом системы общепита. Обычно 36 процентов американцев питаются вне дома — в кафе, закусочных, ресторанах. Однако из-за карантина все закрыто, что нанесло двойной удар по продовольственному рынку.

С одной стороны, немало фермеров специализировалось на поставках именно в общепит. Сейчас у них нет покупателей и они вынуждены уничтожать продукцию.

Особенно страдают производители скоропортящихся продуктов, таких как свежая зелень или молоко. Так, агентство Reuters на прошлой неделе опубликовало рассказ фермера по имени Джейсон Лидл: он признался, что выливает на землю более десяти тысяч литров молока в день.

С другой стороны, из-за эпидемии американцы покупают больше продуктов в магазинах и готовят дома. Это усилило нагрузку на розницу и привело к росту цен.

Казалось бы, фермерам, которые раньше обслуживали рестораны, надо просто наладить поставки в супермаркеты. На самом деле это нереально, поскольку необходимо заключить новые договоры между поставщиками, дистрибьюторами и магазинами, отработать логистику, организовать фасовку и упаковку, что требует дополнительного оборудования.

А главное, ни у кого нет гарантии, что любое звено в цепочке между фермой и магазином через несколько дней не прекратит работу из-за коронавируса, как это случилось с мясокомбинатами. В итоге фермеры уничтожают продукцию, торговля сталкивается с дефицитом, покупатели — с подорожанием.

Как считает авторитетный аналитик, президент брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф, из-за разрушения системы поставок товаров гиперинфляция из нереального сценария превратилась в самый вероятный.