Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма

"Джордж и Лорейн знали Марти (Кельвина) всего шесть дней. Им было по 17 лет, и виделись они всего несколько раз за это время. Вы думаете, что спустя столько лет они будут помнить практически незнакомого юношу, который помог им с первым свиданием? — задал вопрос Гейл и продолжил. — Вряд ли. Попробуйте сами вспомнить кого-то из школьной жизни, с кем встречались пару раз".