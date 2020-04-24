В заповеднике в Приморье рассказали, почему толстеют тигры

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки просыпающегося амурского тигра и рассказали, почему эти редкие животные толстеют.
"Что такое?! Уже утро? Еще пять минуточек...", - комментируют сотрудники нацпарка снимки.
Эксперты также рассказывают, что если пищи достаточно, амурские тигры быстро набирают вес. "Толщина подкожного сала у них нередко достигает пяти сантиметров, — поясняют в заповеднике. — Благодаря этому они могут легко голодать больше недели, а зимой — совершать длительные переходы на новые территории".