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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T23:58
https://ria.ru/20200423/1570491581.html
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_867d65d5d37e997f7288858acd7d6c1b.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам

23:58 23.04.2020
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© REUTERS / Amanda PerobelliМедсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
© REUTERS / Amanda Perobelli
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Бразилии выросло до 49 492, сообщил минздрав страны.
За сутки число заразившихся увеличилось на 3735 человек.
При этом всего выздоровели 26 573 пациента.
Погибли от коронавируса 3313 человек (за последние сутки 407).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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