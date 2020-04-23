Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам

Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Число заболевших COVID-19 в Бразилии выросло до 49 492, сообщил минздрав страны.

За сутки число заразившихся увеличилось на 3735 человек.

При этом всего выздоровели 26 573 пациента.

Погибли от коронавируса 3313 человек (за последние сутки 407).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.