На американской базе в Джибути объявили режим ЧС из-за коронавируса

"Генерал-майор Майкл Турелло, командующий объединенными силами на Африканском роге 23 апреля 2020 года объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в отношении американского личного состава под его командованием в районе базы в Джибути в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.