На американской базе в Джибути объявили режим ЧС из-за коронавируса

"Генерал-майор Майкл Турелло, командующий объединенными силами на Африканском роге 23 апреля 2020 года объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в отношении американского личного состава под его командованием в районе базы в Джибути в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении.