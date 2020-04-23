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2020-04-28T13:29
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Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом

23:49 23.04.2020 (обновлено: 13:29 28.04.2020)
107598
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции.
Лукашенко в четверг провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Отрывок из выступления главы государства показал телеканал ОНТ.
"Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей… И это метод (по борьбе с COVID-19 - ред.), нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…" - сказал Лукашенко.
Он утверждает, что в странах, которые стали выпускать жителей из изоляции, эти люди выходят на улицу "ослабленные, не видели белого света". По его словам, люди с ослабленным иммунитетом, которые вышли из самоизоляции, "получат вот этот вирус".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. В Белоруссии на четверг зарегистрировано более 8 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались. Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания – плюс 741 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус COVID-19Западная ЕвропаЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А сравнить население Беларуси и Москвы если? Что получим? Получим легкомысленного мэра страны, который уповает на меньшую плотность населения и переваливает свою вину на всех подряд
23 апреля, 23:56
Ярослав Погодин
77020026
Лукашенко 👍
24 апреля, 00:08
А Александр Зайцев
37200134
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