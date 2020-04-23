Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T23:49
https://ria.ru/20200423/1570491342.html
На въездах в Саратовскую область могут установить блокпосты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570072979_0:170:3226:1984_1036x0_80_0_0_02907e50c778cbe3bc5eebd95470bc5d.jpg
РИА Новости

На въездах в Саратовскую область могут установить блокпосты

23:49 23.04.2020
6164
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС проверяют документы
Сотрудники ДПС проверяют документы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Правительство Саратовской области на фоне угрозы распространения коронавируса рассматривает возможность установки пропускных пунктов на въездах в регион, сообщило министерство информации и печати области.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Водитель и фельдшер бригады экстренного реагирования
23 апреля, 16:35Распространение нового коронавируса
Академик объяснил, почему новый коронавирус опаснее других
"Усилена работа по недопущению распространения коронавируса прибывшими из других регионов. Рассматривается возможность размещения пропускных пунктов на въездах в область. Данное предложение поступило от областной прокуратуры. В настоящий момент по всем гражданам, прибывшим из Москвы и Московской области, получены данные о месте жительства - медики установят за ними наблюдение", - говорится в сообщении.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 23 апреля лабораторно подтверждены 229 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с COVID-19 скончались, еще 30 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
6111110
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
10:44Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
10:44Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
10:43РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
10:40Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
10:40Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:34В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
10:31В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
10:30Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля
10:29Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции
Лента новостейМолния