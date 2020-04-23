На въездах в Саратовскую область могут установить блокпосты

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Правительство Саратовской области на фоне угрозы распространения коронавируса рассматривает возможность установки пропускных пунктов на въездах в регион, сообщило министерство информации и печати области.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
"Усилена работа по недопущению распространения коронавируса прибывшими из других регионов. Рассматривается возможность размещения пропускных пунктов на въездах в область. Данное предложение поступило от областной прокуратуры. В настоящий момент по всем гражданам, прибывшим из Москвы и Московской области, получены данные о месте жительства - медики установят за ними наблюдение", - говорится в сообщении.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 23 апреля лабораторно подтверждены 229 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с COVID-19 скончались, еще 30 человек выздоровели.
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