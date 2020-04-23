Тринадцать жителей Саратовской области застряли во Вьетнаме

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Тринадцать жителей Саратовской области не могут вернуться на родину из Вьетнама на фоне угрозы распространения коронавируса, с подобной проблемой саратовцы столкнулись и в Узбекистане, сообщило министерство информации и печати области.
"Всем саратовцам, находящимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении домой… Тринадцать жителей Саратовской области до сих пор не могут вылететь из Вьетнама. Аналогичная сложность возникла у наших земляков, находящихся в Узбекистане", - говорится в сообщении.
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