Тринадцать жителей Саратовской области застряли во Вьетнаме

"Всем саратовцам, находящимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении домой… Тринадцать жителей Саратовской области до сих пор не могут вылететь из Вьетнама. Аналогичная сложность возникла у наших земляков, находящихся в Узбекистане", - говорится в сообщении.