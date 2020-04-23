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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T23:47
https://ria.ru/20200423/1570491243.html
Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев
https://cdn23.img.ria.ru/images/152639/28/1526392876_0:62:3930:2273_1036x0_80_0_0_ce58f605591a340a77e3a297ce7782a8.jpg
РИА Новости

Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев

23:43 23.04.2020 (обновлено: 23:47 23.04.2020)
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© AFP 2020 / Jewel SamadНищий просит пожертвования в Нью-Йорке
Нищий просит пожертвования в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Jewel Samad
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса многие американцы лишились работы, из-за чего нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, выросла на 70% с начала вспышки COVID-19 в стране. Об этом сообщает Business Insider.
Как отмечает автор издания, с этой проблемой столкнулись около 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. Многие из них опасаются, что если режим изоляции из-за коронавируса продолжится, то им просто не хватит средств для всех нуждающихся, число которых быстро растет.
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По словам руководителя продовольственного банка в Сан-Антонио Эрика Купера, он никогда не видел таких огромных километровых очередей за продуктами — на прошлой неделе десять тысяч человек обратились за едой.
"Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей", — говорит он.
По его словам, раньше банк в Сан-Антонио обслуживал около 60 тысяч человек в неделю, теперь это число увеличилось до 120 тысяч.
"Я понимаю, что, прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее. И мы должны быть готовы накормить их. И самая большая проблема заключается в том, хватит ли нам еды", — подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации просто "надеется на чудо".
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Как считают в Feeding America, вскоре еще 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.
Вице-президент и главный операционный директор благотворительной сети Кэти Фитцджеральд отметила, что пандемия создала "идеальный шторм" — поистине беспрецедентную ситуацию, которой не было за все 50 лет работы.
Кроме того, продовольственные организации страдают от нехватки рабочих рук и волонтеров, которые боятся подхватить инфекцию, а также от недостатка медицинских масок и перчаток.
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Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСан-АнтониоСШАВ мире
Популярные комментарии
а где фото голодных толп? хотя на войне всяко лыко в строку
24 апреля, 04:03
Сава Нургалиев
32000114
лучше посмотреть реальное тв из сша чем читать. Любой же может.
24 апреля, 01:34
Влад Нен
3630016
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