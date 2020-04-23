Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Из-за пандемии Из-за пандемии коронавируса многие американцы лишились работы, из-за чего нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, выросла на 70% с начала вспышки COVID-19 в стране. Об этом сообщает Business Insider

Как отмечает автор издания, с этой проблемой столкнулись около 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. Многие из них опасаются, что если режим изоляции из-за коронавируса продолжится, то им просто не хватит средств для всех нуждающихся, число которых быстро растет.

По словам руководителя продовольственного банка в Сан-Антонио Эрика Купера, он никогда не видел таких огромных километровых очередей за продуктами — на прошлой неделе десять тысяч человек обратились за едой.

"Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей", — говорит он.

По его словам, раньше банк в Сан-Антонио обслуживал около 60 тысяч человек в неделю, теперь это число увеличилось до 120 тысяч.

"Я понимаю, что, прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее. И мы должны быть готовы накормить их. И самая большая проблема заключается в том, хватит ли нам еды", — подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации просто "надеется на чудо".

Как считают в Feeding America, вскоре еще 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.

Вице-президент и главный операционный директор благотворительной сети Кэти Фитцджеральд отметила, что пандемия создала "идеальный шторм" — поистине беспрецедентную ситуацию, которой не было за все 50 лет работы.

Кроме того, продовольственные организации страдают от нехватки рабочих рук и волонтеров, которые боятся подхватить инфекцию, а также от недостатка медицинских масок и перчаток.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.