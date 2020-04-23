Правительство Чехии одобрило продление режима чрезвычайного положения

Мужчина в маске на опустевшей в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улице Праги

ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Чешское правительство на заседании в четверг вечером одобрило продление режима чрезвычайного положения в республике до 25 мая, сообщил первый вице-премьер и глава центрального кризисного штаба Чешское правительство на заседании в четверг вечером одобрило продление режима чрезвычайного положения в республике до 25 мая, сообщил первый вице-премьер и глава центрального кризисного штаба Ян Гамачек

"Правительство приняло решение о продолжении режима ЧП до 25 мая и обратилось с просьбой о его утверждении в парламент республики", - сказал Гамачек на пресс-конференции.

Режим ЧП был введен в Чехии в связи с опасностью быстрого распространения коронавируса 12 марта, а затем продлен до 30 апреля. Правительство имеет право ввести этот режим на срок не более 30 дней, его решение должно быть утверждено парламентом.

По словам вице-премьера, правительство также приняло решения в соответствии с постановлением пражского горсуда о незаконности мер об ограничении передвижения граждан и закрытии магазинов, которые действовали до сих пор в стране по указанию минздрава.

Ранее в четверг пражский горсуд признал правомочной жалобу эксперта по медицинскому праву Ондржея Достала и отменил объявленные в рамках карантинных мер ограничения на передвижение граждан, а также закрытие магазинов (кроме продовольственных) и предприятий сферы обслуживания. Данные меры, согласно решению суда, должны перестать действовать 27 апреля. По словам председателя сената пражского горсуда Штепана Выборного, меры, которые суд отменил, должны были быть объявлены не минздравом, а правительством.

"Мы (правительство) сделали то, что от нас хотел суд. Те меры минздрава, которые суд отменил, мы теперь приняли как кризисные меры правительства согласно режиму ЧП с действием с сегодняшней полуночи", - сказал Гамачек.