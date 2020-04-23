Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T23:28
https://ria.ru/20200423/1570490955.html
Названы причины разной смертности от COVID-19 в Испании и Португалии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

Названы причины разной смертности от COVID-19 в Испании и Португалии

23:28 23.04.2020
29810
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в больнице в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Издание Business Insider назвало причины, из-за которых в имеющих общую границу Испании и Португалии в разы различается смертность от коронавируса.
Автор статьи назвал Португалию одной из самых дальновидных стран в вопросе реагирования на эпидемию. Так, страна ввела жесткий карантин еще 13 февраля, когда всего было около ста случаев заражения коронавирусом. В то же время Испания прибегла к аналогичным мерам 14 числа, когда по всей стране было более шести тысяч заболевших COVID-19.
Другим фактором, повлиявшим на ситуацию в Португалии, стало ее географическое положение. У страны всего одна страна-соседка — Испания, поэтому Лиссабону удалось быстро взять под контроль перемещения через границу.
Важной причиной более благополучной обстановки в Португалии автор материала назвал политику медучреждений: госпитализировали только тяжело больных, большинство пациентов отправляли домой. Это позволило не перегружать систему здравоохранения.
Пробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США
23 апреля, 19:55Распространение нового коронавируса
Мужчина месяц пролежал с коронавирусом и не выздоровел
Кроме того, по мнению автора статьи, кооперация между политиками и врачами в Португалии позволила эффективнее реагировать на эпидемию.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ, инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии и ряде европейских стран.
В настоящее время в Португалии зафиксировано около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, что в десять раз меньше, чем в соседней Испании. Кроме того, в последней умерли более 21 тысячи пациентов, в Португалии же — менее восьмисот.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
745103317
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗПортугалияИспанияВ мире
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
10:44Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
10:44Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
10:43РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
10:40Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
10:40Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:34В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
10:31В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
10:30Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля
10:29Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции
10:29В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей
Лента новостейМолния