Число жертв коронавируса в Москве за сутки выросло на 37 человек

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве превысило 300 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Так, у 37-летнего пациента была двусторонняя полисегментарная пневмония. Также он страдал гипертонией.

Одна из умерших пациенток имела синдром Дауна.

За прошлые сутки в столице скончались 27 человек с диагнозом COVID-19. Общее число жертв по Москве достигло 325.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, сегодня выявлено 4774 новых пациента.

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в Москве, помимо этого, работает система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.