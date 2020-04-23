Руденя: власти продолжат газификацию отдаленных районов области

Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 1240 километров газовых сетей, а также создать проектную документацию на более чем 780 километров газопроводов. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу около 16 тысяч домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.