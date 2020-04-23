Руденя: власти продолжат газификацию отдаленных районов области

ТВЕРЬ, 23 апр - РИА Новости. В этом году будет продолжена газификация западных и северо-восточных районов региона, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24".
"В четверг, 23 апреля, с Газпромом подписан план-график синхронизации по газификации Тверской области", - сказал глава региона.
Среди других проектов губернатор назвал проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Старицком районе, газификацию нескольких населённых пунктов в Сонковском районе.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в Тверской области разработана программа газификации региона на 2020 – 2024 годы. На её реализацию планируется направить более 3,3 миллиардов рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 миллиарда рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 1240 километров газовых сетей, а также создать проектную документацию на более чем 780 километров газопроводов. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу около 16 тысяч домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.