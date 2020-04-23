Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 14,8 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось в четверг на 211 и составило 14 803, еще один заболевший умер, общее число умерших - 192 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 21.00 четверга, 139 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 109 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
За день 277 человек выздоровели, общее число выздоровевших достигло 5611 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.