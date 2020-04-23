Руденя: в Верхневолжье возобновляют работу МФЦ и магазины промтоваров

ТВЕРЬ, 23 апр - РИА Новости. С субботы, 25 апреля, в Тверской области возобновляют работу филиалы МФЦ, нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании и ряд других организаций, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона назвал обязательное условие начала работы - соблюдение всех санитарных требований. МФЦ начинают работать в ограниченном режиме - выдача и прием документов должны осуществляться по предварительной записи.
"Первыми будут открыты четыре МФЦ в Твери, затем с понедельника – Вышний Волочек, Торжок, Ржев, Старица, Бежецк, Удомля и до 30 апреля откроем порядка 12 МФЦ. Это даст возможность бизнесу и юридическим лицам оформлять необходимые документы", - сказал Руденя.
Кроме того губернатор сообщил о принятом решении возобновить работы магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования. "Ключевые условия – соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание и торговая площадь не более 800 квадратных метров", - отметил глава региона.
По его словам, расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных в продажу в розницу. Это средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, зоотовары, в том числе корма для животных и ветеринарные препараты.
Игорь Руденя сообщил, что будет также принято решение по открытию маникюрных салонов и салонов, где предоставляются косметологические услуги.
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