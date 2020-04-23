Хашиму Тачи сделали операцию

БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Главу самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи прооперировали в клиническом университетском центре Приштины, сообщила его администрация.
Тачи 20 апреля привезли в отделение урологии клинического центра в Приштине из-за проблем с камнями в почках.
"Операция прошла успешно, "президент" находится под постоянным наблюдением медиков. После окончания операции он выразил благодарность за профессионализм и заботу персоналу клиническо-университетского центра", - сообщила администрация Тачи.
Соратник косовского "президента" по Демократической партии Косово и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели посетил своего товарища в больнице. Во время вооруженного конфликта с властями Сербии 1998-1999 годов Весели возглавлял службу безопасности албанской Освободительной армии Косово (ОАК) и был правой рукой Тачи. Как и многие нынешние косовские политики, бывшие полевые командиры, оба являются потенциальными обвиняемыми за военные преступления Специального суда в Гааге.
Ранее в Нидерландах были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами, в частности почками, убийства доноров.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
26 марта, 17:56АкцентыКосово. Как ни Курти. Коронавирус сбросил первое "правительство"По местным понятиям Альбин Курти не альбинос. Совсем не "белая ворона". Боевиком "Армии освобождения Косово" он так же, по-черному, клевал сербов. Хотя вряд ли так, чтобы не задевать их печень. Все-таки органами торговали главари АОК.