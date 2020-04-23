Хашиму Тачи сделали операцию

Косово. Как ни Курти. Коронавирус сбросил первое "правительство" По местным понятиям Альбин Курти не альбинос. Совсем не "белая ворона". Боевиком "Армии освобождения Косово" он так же, по-черному, клевал сербов. Хотя вряд ли так, чтобы не задевать их печень. Все-таки органами торговали главари АОК.