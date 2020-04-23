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2020-04-24T09:13
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Российский посол почтил в Ереване память жертв геноцида армян
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РИА Новости

Российский посол почтил в Ереване память жертв геноцида армян

22:51 23.04.2020 (обновлено: 09:13 24.04.2020)
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© РИА Новости / Арам НерсесянПодсветка мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Подсветка мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
© РИА Новости / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Российский посол в Армении Сергей Копыркин почтил в четверг в Ереване память жертв геноцида армян, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
"Двадцать третьего апреля по случаю 105-ой годовщины Геноцида армян Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве Андрей Грищук в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" возложили венок к монументу из 12 наклоненных базальтовых плит, а также цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Там же отмечается, что руководители дипмиссии и военного атташата минутой молчания почтили память жертв этой страшной трагедии в истории армянского народа.
День памяти жертв геноцида армян в Османской империи отмечается 24 апреля.
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13 февраля, 14:58
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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13 декабря 2019, 23:01
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