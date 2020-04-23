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Краснодарский край
2020-04-23T22:48
https://ria.ru/20200423/1570490314.html
Власти Кубани рассказали о планах расселения жильцов аварийных домов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156180/25/1561802568_222:594:2806:2048_1036x0_80_0_0_89e94c4a7f02848b08667c7396e8f707.jpg
РИА Новости

Власти Кубани рассказали о планах расселения жильцов аварийных домов

22:48 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2021 года планируют расселить почти 500 человек из аварийных домов, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку края на оказание финансовой поддержки в реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На 2020-21 годы Краснодарский край получит более 182 миллионов рублей. В порядке софинансирования регион добавит 57,49 миллиона рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ края.
Уточняется, что средства пойдут на расселение 488 человек из 229 квартир общей площадью 4,64 тысячи квадратных метров пяти аварийных домов, которые расположены в трех муниципалитетах: Сочи, Северском и Ленинградском районах.
Как добавили в ведомстве, в программу расселения, рассчитанную до 2024 года, включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Планируется, что из непригодного для проживания жилищного фонда в новые квартиры на Кубани переедут более 4 тысяч человек.

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