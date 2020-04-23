Власти Кубани рассказали о планах расселения жильцов аварийных домов

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку края на оказание финансовой поддержки в реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На 2020-21 годы Краснодарский край получит более 182 миллионов рублей. В порядке софинансирования регион добавит 57,49 миллиона рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ края.

Как добавили в ведомстве, в программу расселения, рассчитанную до 2024 года, включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Планируется, что из непригодного для проживания жилищного фонда в новые квартиры на Кубани переедут более 4 тысяч человек.