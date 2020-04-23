В ЛНР заявили, поселок в Донбассе частично обесточен из-за обстрела

ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Линия электропередач повреждена в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе, без электроснабжения 250 абонентов, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в четверг обстреляли поселок Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе, выпустив по нему 50 снарядов из вооружения БМП.
"В результате обстрела повреждения получила линия электропередач, обеспечивающая электричеством жителей по улице Степная и Севастопольская, в результате чего без электроснабжения остались 250 абонентов поселка", - заявил Осадчий.
По его словам, на данный момент уточняется дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения.
"Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения", - добавил Осадчий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения