Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина

Российские автопроизводители были вынуждены остановить конвейеры после указа президента о нерабочих днях в апреле, и не все из них после этого перезапустили производство. Один только "Камаз" оценил убытки от недели простоя в 2 миллиарда рублей. Вместе с тем, в подавляющем большинстве регионов из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, не работают автодилеры, что нарушает сбытовые схемы производителей. Кроме того, из-за колебаний на валютном рынке у автозаводов значительно выросли закупочные цены на импортные компоненты, доля которых может составлять от 50%-60% стоимости авто.