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2020-04-23T22:48
https://ria.ru/20200423/1570490145.html
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
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РИА Новости

Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина

22:43 23.04.2020 (обновлено: 22:48 23.04.2020)
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совещание о состоянии дел в российском автопроме и поддержке отрасли с участием президента РФ Владимира Путина намечено на пятницу, 24 апреля, в режиме видеоконференции, рассказали РИА Новости источники в отрасли.
По их словам, совещание состоится в 13.00, в нем примут участие главы российских национальных автоконцернов - "АвтоВАЗа", "Группы ГАЗ", "Камаза" и Sollers.
До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что изначально запланированное на 22 апреля совещание по автопрому перенесено на следующую неделю.
Российские автопроизводители были вынуждены остановить конвейеры после указа президента о нерабочих днях в апреле, и не все из них после этого перезапустили производство. Один только "Камаз" оценил убытки от недели простоя в 2 миллиарда рублей. Вместе с тем, в подавляющем большинстве регионов из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, не работают автодилеры, что нарушает сбытовые схемы производителей. Кроме того, из-за колебаний на валютном рынке у автозаводов значительно выросли закупочные цены на импортные компоненты, доля которых может составлять от 50%-60% стоимости авто.
Рабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
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РоссияSollersАвтоГруппа ГАЗАвтоВАЗДмитрий ПесковВладимир ПутинАвтопромЭкономика
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