Многие страны ЕС не прошли пик распространения коронавируса, считают в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Многие государства-члены Евросоюза еще не достигли пика развития пандемии нового коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн в четверг на пресс-конференции.
"Многие страны еще не достигли пика", - сказала она.
Страны ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.
В апреле в британской аналитической компании Oxford Economics не исключили, что ограничения на социально-экономическую жизнь в большинстве стран еврозоны могут начать ослаблять уже к середине мая.
Еврокомиссия и Совет ЕС предложили ранее ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем желательно с выдерживанием временного лага между послаблениями.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.