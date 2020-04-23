Многие страны ЕС не прошли пик распространения коронавируса, считают в ЕК

Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция

© AP Photo / Francois Mori Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Многие государства-члены Многие государства-члены Евросоюза еще не достигли пика развития пандемии нового коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн в четверг на пресс-конференции.

"Многие страны еще не достигли пика", - сказала она.

Страны ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.

В апреле в британской аналитической компании Oxford Economics не исключили, что ограничения на социально-экономическую жизнь в большинстве стран еврозоны могут начать ослаблять уже к середине мая.

Еврокомиссия и Совет ЕС предложили ранее ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем желательно с выдерживанием временного лага между послаблениями.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.