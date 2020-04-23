В ЛНР сообщили об обстреле силовиками поселка в Донбассе

По его словам, украинские силовики выпустили по поселку 50 снарядов.

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады (украинских силовиков - ред.)… и подчиненных ему военнослужащих", - добавил Осадчий.