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2020-04-23T22:11
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В ЛНР сообщили об обстреле силовиками поселка в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР сообщили об обстреле силовиками поселка в Донбассе

22:11 23.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 19.55 (совпадает с мск) боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины… подвергли обстрелу из вооружения БМП населенный пункт Донецкий", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку 50 снарядов.
"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады (украинских силовиков - ред.)… и подчиненных ему военнослужащих", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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