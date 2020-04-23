В ЛНР сообщили об обстреле силовиками поселка в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 19.55 (совпадает с мск) боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины… подвергли обстрелу из вооружения БМП населенный пункт Донецкий", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку 50 снарядов.
"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады (украинских силовиков - ред.)… и подчиненных ему военнослужащих", - добавил Осадчий.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.