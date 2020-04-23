Почти у трех миллионов жителей штата Нью-Йорк нашли антитела к COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Исследование, проводившееся среди 3 тысяч человек в штате Исследование, проводившееся среди 3 тысяч человек в штате Нью-Йорк , показало наличие антител к коронавирусу у 13,9% жителей, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что подобные результаты позволяют предположить, что 2,7 миллиона человек в штате могли быть заражены коронавирусом.

"Мы провели самое крупное, всеобъемлющее исследование в штате Нью-Йорк, чтобы выяснить показатель инфицирования… У нас есть предварительные данные первой фазы, и мы будем продолжать их. У нас есть около 3 тысяч тестов… из 19 округов, 40 населенных пунктов штата. Исследования проводились в продуктовых магазинах и т.д., то есть мы тестируем людей, которые по определению не сидят дома", - заявил Куомо на пресс-конференции.

"Пока мы получили такое число – 13,9% дали положительный результат на наличие антител. Это означает, что это люди, которые были заражены и у них выработались антитела для борьбы с инфекцией. Как это влияет на цифры? Если показатель 13,9% от населения, около 2,7 миллиона человек заразились", - отметил он.

Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США