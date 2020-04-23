В Ногинском лесничестве Подмосковья ликвидировали крупный пожар

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Ногинском лесничестве Московской области удалось полностью ликвидировать на площади чуть более 34 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о локализации на площади 22,1 гектара лесного пожара в городском округе Балашиха. Содержание вредных веществ в воздухе в районе пожара не обнаружено.
"По состоянию на 21.00 природный пожар в Московской области ликвидирован на общей площади 34,03 гектара", - сказал собеседник агентства.