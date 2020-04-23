Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обстрелы населенного пункта Мизназ в Алеппо, а также населенного пункта Дадих в Идлибе зафиксированы со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ), сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 0.01 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции , не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо , один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.

Он добавил, что российской военной полицией было продолжено патрулирование в провинции Алеппо и Хасеке, кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.