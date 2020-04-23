Подмосковные власти рассказали о состоянии заразившихся врачей из Люберец

Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Состояние 60 медиков Люберецкой больницы, которые заразились коронавирусом, удовлетворительное, они находятся на изоляции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Состояние медиков Люберецкой областной больницы, заразившихся COVID-19, удовлетворительное, все они находятся на изоляции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в четверг министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова проверила работу медучреждения и встретилась с коллективом.

"Я пообщалась с сотрудниками коллектива, заведующими отделений стационарного, поликлинического звена. Необходимо было разобраться в причинах произошедшего", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что медики, работающие с пациентами с COVID-19, должны соблюдать инструкции по безопасности, еженедельно сдавать анализы, все врачи должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты.

На встрече с министром медики попросили автобус, чтобы на нем можно было добираться на работу и обратно. Глава ведомства дала поручение выделить специальное транспортное средство в ближайшее время.