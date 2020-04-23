В РПЦЗ призвали не сравнивать закрытие храмов с гонениями на христиан

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Закрытие храмов для прихожан в разных странах неправомерно сравнивать с периодами гонений на христиан - от верующих сегодня не требуют отречения от веры, а священникам не запрещают служить, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе ( Закрытие храмов для прихожан в разных странах неправомерно сравнивать с периодами гонений на христиан - от верующих сегодня не требуют отречения от веры, а священникам не запрещают служить, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе ( Нью-Йорк ) протоиерей Серафим Ган.

"В Русской зарубежной церкви многие понимают, что закрытие храмов для общественных богослужений нельзя сравнить с периодами гонений на верующих христиан. Сегодня никто от нас не требует отречения от веры, никто не запрещает нам служить. Мы понимаем, что коронавирус - это попущение Божие. Значит, необходимо набраться терпения и попытаться вынести урок из этой тяжелой ситуации", - сказал Ган.

Говоря о том, как реагирует православный мир на пандемию коронавируса в разных странах, собеседник агентства заметил, что в одних Церквях все приходы были закрыты и оставлены без богослужений, в других священники продолжали совершать службы во всех храмах, игнорируя указания властей.

"В данном случае мне лично кажется необходимым искание золотой середины, спокойного и благоразумного подхода к делу, чтобы придерживаться всех мер предосторожности, вводимых властями, и одновременно не оставлять паству без окормления, молитвы и общения церковного. Думается, что священноначалие нашей Церкви пыталось именно так подходить к этому вопросу", - отметил представитель РПЦЗ.

По его словам, в большей части приходов Русской зарубежной церкви богослужения совершались в присутствии весьма ограниченного числа богомольцев, которые участвовали в клиросном пении или в прислуживании в алтаре. При этом само совершение богослужений нигде не запрещалось. "Насколько я знаю, все монастыри были закрыты для паломников", - добавил Ган.

Подавляющее большинство духовенства и прихожан, отметил он, "спокойно подчинилось ограничительным мерам местных органов власти и указаниям своих правящих архиереев", хотя "нельзя сказать, что все это проходило без переживаний".

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) - самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России. 17 мая 2007 года в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с РПЦ