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Религия и мировоззрение
2020-04-23T21:45
https://ria.ru/20200423/1570489144.html
В РПЦЗ призвали не сравнивать закрытие храмов с гонениями на христиан
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570136401_0:423:2890:2048_1036x0_80_0_0_a46c0aa0342a8bba0b957153f9f4404c.jpg
РИА Новости

В РПЦЗ призвали не сравнивать закрытие храмов с гонениями на христиан

21:45 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя закрыт для посещения
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Закрытие храмов для прихожан в разных странах неправомерно сравнивать с периодами гонений на христиан - от верующих сегодня не требуют отречения от веры, а священникам не запрещают служить, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.
"В Русской зарубежной церкви многие понимают, что закрытие храмов для общественных богослужений нельзя сравнить с периодами гонений на верующих христиан. Сегодня никто от нас не требует отречения от веры, никто не запрещает нам служить. Мы понимаем, что коронавирус - это попущение Божие. Значит, необходимо набраться терпения и попытаться вынести урок из этой тяжелой ситуации", - сказал Ган.
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Говоря о том, как реагирует православный мир на пандемию коронавируса в разных странах, собеседник агентства заметил, что в одних Церквях все приходы были закрыты и оставлены без богослужений, в других священники продолжали совершать службы во всех храмах, игнорируя указания властей.
"В данном случае мне лично кажется необходимым искание золотой середины, спокойного и благоразумного подхода к делу, чтобы придерживаться всех мер предосторожности, вводимых властями, и одновременно не оставлять паству без окормления, молитвы и общения церковного. Думается, что священноначалие нашей Церкви пыталось именно так подходить к этому вопросу", - отметил представитель РПЦЗ.
По его словам, в большей части приходов Русской зарубежной церкви богослужения совершались в присутствии весьма ограниченного числа богомольцев, которые участвовали в клиросном пении или в прислуживании в алтаре. При этом само совершение богослужений нигде не запрещалось. "Насколько я знаю, все монастыри были закрыты для паломников", - добавил Ган.
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Подавляющее большинство духовенства и прихожан, отметил он, "спокойно подчинилось ограничительным мерам местных органов власти и указаниям своих правящих архиереев", хотя "нельзя сказать, что все это проходило без переживаний".
Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) - самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России. 17 мая 2007 года в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с РПЦ.
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