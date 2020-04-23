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2020-04-23T21:37
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
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РИА Новости

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

21:37 23.04.2020
207352
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сергей Глазьев. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему. Ткачук призвал читать все рекомендации чиновника на его сайте.
"Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", — добавил Ткачук в комментарии порталу "Подъем".
Ранее в СМИ появилась информация, что Центробанк направил письмо в Минэкономразвития с требованием сдержать информационную активность Глазьева. Регулятор также раскритиковал недавний доклад чиновника о мерах по стабилизации экономики в условиях кризиса.
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РоссияЕвразийская экономическая комиссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей ГлазьевЭкономика
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