Итальянский эксперт рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории

РИМ, 23 апр - РИА Новости. В мире ведется исследование пяти вакцин от коронавируса, однако до их появления должно пройти несколько месяцев, чтобы они стали доступны населению, заявил глава Высшего совета здравоохранения В мире ведется исследование пяти вакцин от коронавируса, однако до их появления должно пройти несколько месяцев, чтобы они стали доступны населению, заявил глава Высшего совета здравоохранения Италии , член научно-технического комитета при правительстве Франко Локателли.

"Сегодня у нас изучаются две вакцины в США , одна в Британии, одна в Германии и одна в Китае , которые находятся на продвинутой стадии разработки. Но нужно четко сказать, что это вовсе не означает неизбежности их поступления в продажу. Это означает, что ведется разработка подходов на основе вакцины, которые могут дать иммунологический ответ", - заявил профессор в ходе брифинга в четверг.

По его словам, эти исследования должны будут ответить на вопрос, как долго действует защитный иммунитет, что на данный момент неизвестно.

"Обнадеживает то, что большие компании по всему миру берут на себя обязательства по разработке вакцин, но потребуются месяцы, прежде чем мы можем думать об их поступлении в продажу", - сказал Локателли.

Эксперт также подчеркнул, что присутствие в крови переболевших пациентов антител к коронавирусу не означает, что человек обладает иммунитетом.

"Субъекты, у которых есть антитела, вступили в контакт с вирусом, но их заразность должна быть установлена путем теста", - подчеркнул Локателли.

В четверг итальянская область Ломбардия , ставшая эпицентром вспышки распространения коронавируса, начала проводить обширную кампанию по серологическому исследованию крови для обнаружения антител. Предполагается, что в день анализы будут проводиться у порядка 20 тысяч человек.