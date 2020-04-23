В Москве пациентам с симптомами ОРВИ обязаны делать тест на коронавирус

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Тест на коронавирус в Москве обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ", - сказала Ракова в эфире Первого канала.
По ее словам, этот механизм также предполагает, что люди обязательно должны находиться под динамическим медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.