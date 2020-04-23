Протоиерей Серафим Ган: сегодня никто от нас не требует отречения от веры

О том, как прошло празднование Пасхи в приходах Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и как отнеслись верующие к введенным ограничениям из-за пандемии коронавируса, а также как можно оценивать карантинные меры в разных поместных Церквях, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган. Беседовал Сергей Стефанов.

- Отец Серафим, как отметили Пасху в приходах Русской зарубежной церкви? Чаще всего службы проходили без прихожан или же с их участием, пусть и ограниченным?

- Богослужения Страстной недели и празднование Пасхи прошли в тишине. В большей части приходов богослужения совершались в присутствии весьма ограниченного числа богомольцев, которые участвовали в клиросном пении или в прислуживании в алтаре. Насколько я знаю, все монастыри были закрыты для паломников.

В одной из приходских церквей, где есть большая стоянка для машин, прихожане, сидя в своих автомобилях или стоя рядом с ними, наблюдали за ночным крестным ходом и радостно встретили начало Светлой Заутрени, отвечая "Воистину Воскресе" на приветствия своего священника.

На приходе, где я совершаю свое служение, не было крестного хода, чтобы не привлекать внимания соседей. Мы с духовенством вышли на паперть, а певчие закрыли за нами церковные двери, после чего мы тихонько начали заутреню. Провозглашая пасхальные стихи на храмовой паперти, я увидел посторонних людей, причем они стояли не на приходском участке, а на улице, при этом наблюдая за начавшимся богослужением. Всмотревшись в их лица, я узнал своих прихожан и приветствовал их. По окончании торжественного богослужения прихожане, участвовавшие в нем дистанционно, подъехали на своих машинах и небольшими группами заходили в храм на причастие.

- Как отнеслись духовенство, миряне к такой мере властей, как закрытие храмов для прихожан на Пасху?

- Подавляющее большинство духовенства и прихожан спокойно подчинилось ограничительным мерам местных органов власти и указаниям своих правящих архиереев. Конечно, нельзя сказать, что все это проходило без переживаний. Дело в том, что умилительно-содержательные службы Страстной недели и победоносно-радостные богослужения Пасхи, все традиции и обычаи вокруг этих святых и великих дней, - все это занимает особое место не только в русской церковной жизни, но и в сердце нашего народа.

Интересно отметить, что на Великой вечерне в день Пасхи читается Евангельский отрывок о том, как Воскресший Христос прошел через затворенную дверь в помещение, где скрывались апостолы после событий последних дней Его земной жизни. Судя по отзывам мирян, участвовавших в богослужениях Страстной недели и Пасхи посредством интернет-трансляций, Бог, несмотря на затворенную дверь храма, вышел к ним и посетил их утешением и радостью в домашней молитве с родными и близкими.

Так что в результате этого уникального опыта карантинной Пасхи я пришел к выводу, что если человек не только верит в Бога, но и доверяет Ему, то при любых обстоятельствах он не будет оставлен без Его благословения в эти дни.

- Были ли места, где власти запретили даже само совершение богослужений священниками? И как вели себя клирики в такой ситуации?

- Мне неизвестны такие случаи. По-моему, совершение богослужений нигде не запрещалось. На одном из многолюдных приходов в Австралии - а в этой стране храмы были закрыты для общественных богослужений на полгода - настоятель и члены церковно-приходского совета обратились к местным властям с просьбой допустить до участия в пасхальном богослужении чуть больше дозволенного количества богомольцев, что было встречено с пониманием.

- Везде ли было найдено взаимопонимание с властями? Были ли какие-то неприятные инциденты?

- До нас доходили сведения о клириках и прихожанах, на которых жаловались соседи. К таковым потом приходили полицейские выяснять, в чем дело. При этом чаще всего выявлялось, что никаких нарушений не было и что это - соседи паникуют, подозревая приход в противодействии мерам властей. Но бывали и случаи, когда представителям властей приходилось объяснять должностным лицам в приходах особенности местных правил и предупреждать, что в случае их нарушения они могут быть оштрафованы. Подобных случаев было совсем немного.

- Могли бы сравнить карантинные меры, принятые сейчас в разных поместных Церквях? Чей опыт Вам более близок? Как, в целом, православный мир отнесся к вызову с COVID-19 - оперативно реагирует или же запоздало?

- В одних Церквах все приходы были закрыты и оставлены без богослужений. В других - продолжали совершать богослужения во всех храмах, игнорируя указания властей. Я не смею и, вообще, не имею права комментировать эти решения. Ведь священноначалие этих Церквей лучше понимает ситуацию в странах своего пребывания, чем человек, проживающий в Нью-Йорке.

Но в данном случае мне лично кажется необходимым искание золотой середины, спокойного и благоразумного подхода к делу, чтобы придерживаться всех мер предосторожности, вводимых властями, и одновременно не оставлять паству без окормления, молитвы и общения церковного. Думается, что священноначалие нашей Церкви пыталось именно так подходить к этому вопросу.

В Русской зарубежной церкви многие понимают, что закрытие храмов для общественных богослужений нельзя сравнить с периодами гонений на верующих христиан. Сегодня никто от нас не требует отречения от веры, никто не запрещает нам служить. Мы понимаем, что коронавирус - это попущение Божие. Значит, необходимо набраться терпения и попытаться вынести урок из этой тяжелой ситуации.

Были ли в православном мире допущены отдельные ошибки в отношении коронавирусной инфекции? Наверное, да. Но они допускались и на уровне государственных учреждений разных стран, общественных организаций, в мире медицины и так далее. Дело в том, что мы все люди, в Церкви тоже все люди. Бог, наверное, попускает нам ошибаться, чтобы мы учились, совершенствовались и не превозносились над другими, чтобы мы трепетно относились к своим обязанностям и к любой ответственности. Главное, каяться в ошибках, учиться на них и исправляться.

Мы должны всегда знать и помнить, что полного и совершенного благополучия мы никогда не найдем на этой земле. Мы его увидим только в Церкви Торжествующей, то есть в Царстве Небесном.

- Во вторник Светлой недели от осложнений из-за коронавируса скончался первый клирик Русской православной церкви - протоиерей Александр Агейкин. А были ли в Русской зарубежной церкви смертельные исходы в результате этой болезни? Есть ли данные, сколько клириков РПЦЗ в настоящее время заразились коронавирусной инфекцией, в каком они состоянии?

- Я, как и многие другие в Русской зарубежной церкви, до сих пор нахожусь в состоянии шока от этой печальной новости. Мы с отцом Александром познакомились в Москве 20 лет тому назад, задолго до восстановления церковного единства. Он приезжал и к нам не раз, посещал наши храмы и монастыри в США и Европе. Особенно памятной была его трогательная встреча с покойным митрополитом Лавром в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (Нью-Йорк) в конце 2007 года. Я имел счастье присутствовать при этой беседе, а отец Александр любил ее вспоминать. Верю, что он удостоится милости Божией в мире следующем.

Мы, духовенство и прихожане Русской зарубежной церкви, близко знавшие отца Александра, будем с любовью и благодарностью молитвенно поминать его и постараемся оказать помощь его семье в это тяжелое время.

К сожалению, среди духовенства нашей Церкви есть несколько заболевших, один из которых - диакон Александр Гусев, клирик Западно-Американской епархии - скончался в воскресенье, 5 апреля. Судя по информации на сегодняшний день, другие священнослужители, слава Богу, поправляются.

- Что бы вы могли пожелать читателям в связи с наступившей Пасхой?