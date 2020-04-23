Главврач Филатовской больницы назвал число подключенных к ИВЛ пациентов

"У нас 151 пациент находится в реанимационных отделениях, из них больше 80 пациентов - на искусственной вентиляции лёгких", - сказал Вечорко.

Он добавил, что в настоящее время все больше поступает тяжелых пациентов в возрасте около 40 лет.