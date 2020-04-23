Главврач Филатовской больницы назвал число подключенных к ИВЛ пациентов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 80 из 151 пациента в реанимации в столичной Больнице имени О.М. Филатова находятся на ИВЛ, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в эфире Первого канала.
"У нас 151 пациент находится в реанимационных отделениях, из них больше 80 пациентов - на искусственной вентиляции лёгких", - сказал Вечорко.
Он добавил, что в настоящее время все больше поступает тяжелых пациентов в возрасте около 40 лет.
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