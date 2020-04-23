Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 23

ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 23 и достигло 1,758 тысячи, число выздоровевших увеличилось на 58, до 561, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее в четверг ранее число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1735, семь пациентов скончались, 503 выздоровели.
"По состоянию на 23 апреля 2020 года 22.30 (20.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1758", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В четверг было зафиксировано 42 новых случая, в среду - 38, во вторник - 51.
По данным ведомства, в четверг также выздоровели еще 58 пациентов, общее число поправившихся от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 561. Всего в четверг зафиксировано 111 случаев выздоровления – это новый наибольший показатель выздоровевших за день с момента появления инфекции в стране. Прежний лучший показатель здесь было зафиксирован во вторник - 96 человек.
Власти Узбекистана с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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