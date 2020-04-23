Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 23

"По состоянию на 23 апреля 2020 года 22.30 (20.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1758", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В четверг было зафиксировано 42 новых случая, в среду - 38, во вторник - 51.

По данным ведомства, в четверг также выздоровели еще 58 пациентов, общее число поправившихся от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 561. Всего в четверг зафиксировано 111 случаев выздоровления – это новый наибольший показатель выздоровевших за день с момента появления инфекции в стране. Прежний лучший показатель здесь было зафиксирован во вторник - 96 человек.