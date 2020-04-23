В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Первый пациент с коронавирусом умер в Самарской области, у 74-летнего мужчины были онкологическое заболевание и сахарный диабет, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров.
"К сожалению, в области первый летальный случай. Ждем дополнительного заключения врачей, чтобы это отразилось в официальной статистике. Скончался мужчина 74 лет, у которого были онкологическое заболевание и сахарный диабет. Соболезнования родным", - написал Азаров на своей странице в Instagram.
В Самарской области подтвержден 141 случай заражения COVID-19, из них 22 человека выздоровели.
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