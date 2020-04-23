Число жертв коронавируса в США превысило 47 тысяч

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США достигло 47 034, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Количество случаев заражения коронавирусом составляет 847 985, выздоровели 77 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.