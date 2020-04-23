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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T22:19
https://ria.ru/20200423/1570488328.html
В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048526_0:274:3153:2048_1036x0_80_0_0_4041036bae63fcbc299f6fe4586bcaff.jpg
РИА Новости

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

21:15 23.04.2020 (обновлено: 22:19 23.04.2020)
66793
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию "Шелепиха" Солнцевской линии Московского метро
Поезд прибывает на станцию Шелепиха Солнцевской линии Московского метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр РИА Новости. Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
В пресс-службе пояснили, что рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции начались в общественном транспорте Москвы в четверг. Размер штрафа составляет пять тысяч рублей.
Наказывают только тех нарушителей, которые игнорируют наклейки — отметки о дистанции и находятся в непосредственной близости от других пассажиров при наличии свободных мест.

Распространение коронавируса

Пандемия COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, коронавирусом нового типа заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч спасти не удалось.
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На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются США, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных пандемии государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство их них в столице), 555 погибли, 4891 выздоровел. Второй день подряд прирост инфицированных снижается: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, сегодня зафиксировано еще 4774 пациента.
В большинстве российских регионов действует режим изоляции для всех, в Москве, помимо этого, внедрена система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
Популярные комментарии
А если два человека будут стоять рядом, то обоих будут штрафовать или только одного назначат виновным? А если ко мне кто подойдет, то мне его пинками надо отгонять или выходить из транспортного средства если не смогу отогнать?
23 апреля, 21:20
yozhik_2000
1854621105
Пусть менты тоже держит дистанцию,а то при проверке чуть не обнимают
23 апреля, 21:22
Бе Ок
147340003
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