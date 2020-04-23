В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.

В пресс-службе пояснили, что рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции начались в общественном транспорте Москвы в четверг. Размер штрафа составляет пять тысяч рублей.

Наказывают только тех нарушителей, которые игнорируют наклейки — отметки о дистанции и находятся в непосредственной близости от других пассажиров при наличии свободных мест.

Распространение коронавируса

Пандемия COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, коронавирусом нового типа заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч спасти не удалось.

На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются США, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных пандемии государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство их них в столице), 555 погибли, 4891 выздоровел. Второй день подряд прирост инфицированных снижается: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, сегодня зафиксировано еще 4774 пациента.

В большинстве российских регионов действует режим изоляции для всех, в Москве, помимо этого, внедрена система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.