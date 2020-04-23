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2020-04-24T06:28
https://ria.ru/20200423/1570488205.html
Мишустин уволил Овсянникова после скандала в Ижевске
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РИА Новости

Мишустин уволил Овсянникова после скандала в Ижевске

21:11 23.04.2020 (обновлено: 06:28 24.04.2020)
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© РИА Новости / Василий БатановГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 23 апр РИА Новости. Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли, сообщает пресс-служба "Единой России". Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале партии.
"Единая Россия" настаивала на этом решении", — отметили в пресс-службе.
Дмитрий Овсянников
10 апреля, 22:10
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Ранее в "Единой России" со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака сообщили, что партия приняла решение исключить Овсянникова. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.
Ранее Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон, потому что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно было только так. По данным СМИ, Овсянников, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. В Минпромторге тогда заявили, что проведут внутреннее расследование. В свою очередь Овсянников заявлял, что в Ижевске впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно". Экс-замминистра подчеркнул, что в Ижевск летал навестить отца.
Материалы административного дела о мелком хулиганстве в отношении бывшего замминистра переданы в Завьяловский районный суд в Удмуртии, заседание состоится 27 апреля.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
10 апреля, 14:58
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
648431311937
РоссияДмитрий ОвсянниковЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИжевскПолитика
Популярные комментарии
ЕР - партия слуг народа. А этот "товарищ" повёл себя не как слуга , а как господин.
23 апреля, 21:56
RARom An
732851210
Вот когда у нас будут две конкурирующие между собой партии , которые будут с пристрастием следить друг за другом , тогда у нас будет меньше коррупции и больше заботы о народе . А пока одна правящая партия. Остальные партии в роли наблюдателей и очень тихо и неприметно ведут себя. В основном - "Соглашамс"
23 апреля, 22:37
RARom An
1411005
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