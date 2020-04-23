Мишустин уволил Овсянникова после скандала в Ижевске

Ранее в "Единой России" со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака сообщили, что партия приняла решение исключить Овсянникова. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.