Мишустин уволил Овсянникова после скандала в Ижевске

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли, сообщает пресс-служба "Единой России". Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале партии.
"Единая Россия" настаивала на этом решении", — отметили в пресс-службе.
Ранее в "Единой России" со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака сообщили, что партия приняла решение исключить Овсянникова. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.
Ранее Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон, потому что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно было только так. По данным СМИ, Овсянников, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. В Минпромторге тогда заявили, что проведут внутреннее расследование. В свою очередь Овсянников заявлял, что в Ижевске впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно". Экс-замминистра подчеркнул, что в Ижевск летал навестить отца.
Материалы административного дела о мелком хулиганстве в отношении бывшего замминистра переданы в Завьяловский районный суд в Удмуртии, заседание состоится 27 апреля.
10 апреля, 14:58Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска