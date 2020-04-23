В Чехии число выздоровевших значительно превысило число заболевших

"За последние сутки в республике зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом, 163 человека выздоровели, летальных случаев за этот период не было. Всего с начала пандемии в Чехии было зафиксировано 7138 зараженных COVID-19, из которых 210 скончались, а 2152 выздоровели. Из остающихся с позитивным результатом тестирования 4776 человек госпитализирован лишь 401, остальные проходят лечение дома", - говорится в сообщении.