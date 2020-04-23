В Чехии число выздоровевших значительно превысило число заболевших

ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Число выздоровевших за минувшие сутки от COVID-19 в Чехии значительно превысило число заболевших, их соотношение 163 к 6, за это время не зафиксировано ни одной смерти от вируса, сообщила в четверг пресс-служба минздрава.
"За последние сутки в республике зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом, 163 человека выздоровели, летальных случаев за этот период не было. Всего с начала пандемии в Чехии было зафиксировано 7138 зараженных COVID-19, из которых 210 скончались, а 2152 выздоровели. Из остающихся с позитивным результатом тестирования 4776 человек госпитализирован лишь 401, остальные проходят лечение дома", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.