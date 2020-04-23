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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T20:50
https://ria.ru/20200423/1570487723.html
Число выздоровевших после COVID-19 в Воронежской области выросло до 38
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475296_90:0:2785:1516_1036x0_80_0_0_4bb7a9b5324f8d75d18d8c3e98009541.jpg
РИА Новости

Число выздоровевших после COVID-19 в Воронежской области выросло до 38

20:50 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция роддома в Санкт-Петербурге
Дезинфекция роддома в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 23 апр – РИА Новости. Медики в Воронежской области за четверг выписали из больниц троих человек, перенесших коронавирусную инфекцию, таким образом, выздоровели 38 из ранее заболевших, сообщило правительство региона.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 38 человек", - говорится в сообщении.
Областные власти уточняют, что пациентов выписали из стационара.
На утро 23 апреля в Воронежской области у 261 человека был подтвержден коронавирус. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровевших было 35 человек.
Коронавирус под микроскопом
23 апреля, 14:46Распространение нового коронавируса
Названы главные "мишени" коронавируса в организме человека
В настоящее время в области 335 лиц, изолированных в медорганизациях, под наблюдением на дому - 2954.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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