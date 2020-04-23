Число выздоровевших после COVID-19 в Воронежской области выросло до 38

ВОРОНЕЖ, 23 апр – РИА Новости. Медики в Воронежской области за четверг выписали из больниц троих человек, перенесших коронавирусную инфекцию, таким образом, выздоровели 38 из ранее заболевших, сообщило правительство региона.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 38 человек", - говорится в сообщении.
Областные власти уточняют, что пациентов выписали из стационара.
На утро 23 апреля в Воронежской области у 261 человека был подтвержден коронавирус. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровевших было 35 человек.
В настоящее время в области 335 лиц, изолированных в медорганизациях, под наблюдением на дому - 2954.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.