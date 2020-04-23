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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T20:48
https://ria.ru/20200423/1570487632.html
В республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

20:48 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у пяти жителей республики Алтай, сообщает оперативный штаб региона.
"По результатам профилактических исследований вирус подтвердился у двух жителей Онгудайского района в селах Онгудай и Иня, двух жителей Горно-Алтайска и еще одного вахтовика в Турочакском районе", - говорится в сообщении.
В Онгудайском районе вирус выявлен на десятый день у женщины, находящейся на самоизоляции, которая контактировала с первой в регионе инфицированной; второй пациент – это житель Ини с внебольничной пневмонией.
В Горно-Алтайске один из заболевших – житель города, вернувшийся несколько дней назад из Москвы, он также находился на самоизоляции, еще один случай – у медработника республиканской больницы.
Также Турочакском районе коронавирус подтвердился у вахтовика, работающего на частном строящемся объекте в районе устья реки Ыдып.
По всем новым случаям выясняются возможные источники заражения, устанавливается и обследуется полный круг всех контактных лиц. Всего в республике Алтай выявлено 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваТурочакский районРеспублика АлтайОнгудайский район
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