В республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у пяти жителей республики Алтай, сообщает оперативный штаб региона.
"По результатам профилактических исследований вирус подтвердился у двух жителей Онгудайского района в селах Онгудай и Иня, двух жителей Горно-Алтайска и еще одного вахтовика в Турочакском районе", - говорится в сообщении.
В Онгудайском районе вирус выявлен на десятый день у женщины, находящейся на самоизоляции, которая контактировала с первой в регионе инфицированной; второй пациент – это житель Ини с внебольничной пневмонией.
В Горно-Алтайске один из заболевших – житель города, вернувшийся несколько дней назад из Москвы, он также находился на самоизоляции, еще один случай – у медработника республиканской больницы.
Также Турочакском районе коронавирус подтвердился у вахтовика, работающего на частном строящемся объекте в районе устья реки Ыдып.
По всем новым случаям выясняются возможные источники заражения, устанавливается и обследуется полный круг всех контактных лиц. Всего в республике Алтай выявлено 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.