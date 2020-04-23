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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T20:45
https://ria.ru/20200423/1570487513.html
Число выздоровевших после COVID-19 в Тамбовской области выросло до 37
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570480092_0:194:2951:1854_1036x0_80_0_0_df041e9f2cee247835e6e663f59a1123.jpg
РИА Новости

Число выздоровевших после COVID-19 в Тамбовской области выросло до 37

20:45 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Врачи в Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому еще восемь пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, общее число выздоровевших после COVID-19 увеличилось до 37, сообщает администрация региона.
В Тамбовской области количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 263. Число выздоровевших, по данным на утро четверга, составило 29. Один пациент умер.
"На вечер 23 апреля 37 человек вылечены в Тамбовской области от коронавирусной инфекции, из них 30 выписаны из стационара, 7 сняты с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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