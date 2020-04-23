Число выздоровевших после COVID-19 в Тамбовской области выросло до 37

В Тамбовской области количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 263. Число выздоровевших, по данным на утро четверга, составило 29. Один пациент умер.

"На вечер 23 апреля 37 человек вылечены в Тамбовской области от коронавирусной инфекции, из них 30 выписаны из стационара, 7 сняты с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.