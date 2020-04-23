Число выздоровевших после COVID-19 в Тамбовской области выросло до 37

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Врачи в Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому еще восемь пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, общее число выздоровевших после COVID-19 увеличилось до 37, сообщает администрация региона.
В Тамбовской области количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 263. Число выздоровевших, по данным на утро четверга, составило 29. Один пациент умер.
"На вечер 23 апреля 37 человек вылечены в Тамбовской области от коронавирусной инфекции, из них 30 выписаны из стационара, 7 сняты с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.