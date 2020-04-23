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2020-04-23T21:33
https://ria.ru/20200423/1570487428.html
Гаагский суд отказался раскрыть личности 12 из 13 свидетелей по делу MH17
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РИА Новости

Гаагский суд отказался раскрыть личности 12 из 13 свидетелей по делу MH17

20:44 23.04.2020 (обновлено: 21:33 23.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Окружной суд Гааги отказал защите россиянина Олега Пулатова, подозреваемого по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины, в рассекречивании имен свидетелей.
Пулатов — единственный из четырех подозреваемых, которого на суде представляет международная группа адвокатов. Они обжаловали решение следственного судьи присвоить статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая имен.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
23 марта, 14:06
В Гааге перенесли рассмотрение досье фигурантов дела по MH17
"Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний. Следственный судья рассмотрел материалы дела, обоснование своего заявления прокурором и личные обстоятельства свидетелей. Кроме того, следственный судья справедливо учел серьезность уголовных преступлений, по которым подозреваемому было предъявлено обвинение", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
По мнению инстанции, при вынесении решения в отношении одного свидетеля были допущены нарушения. В частности, до того как когда судья примет решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому дают возможность высказать мнение по этому вопросу, что не было сделано в случае с конкретным свидетелем.
"По данной причине решение следственного судьи в отношении этого свидетеля было отменено, а ходатайство государственного обвинителя о предоставлении свидетелю статуса свидетеля, которому угрожают, отклонено. Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что их личности по-прежнему будут оставаться засекреченными", — подчеркивается в заявлении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
12 марта, 16:35
В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах
Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Государственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
11 марта, 11:22Сказано в эфире
"Русский акцент"? Политолог оценил показания "свидетеля" по делу МН17На судебном процессе по MH17 в Нидерландах анонимный свидетель рассказал о "русских солдатах" рядом с "Буком". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, уровень доказательной базы в деле внушает серьезные сомнения.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представители ОБСЕ на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
12 марта, 15:29Сказано в эфире
Эксперт: решение по делу МН17 уже естьВ ДНР подчеркнули недопустимость спекуляций вокруг дела о крушении в Донбассе малайзийского Boeing. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация.
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоНидерландыВ мире
Популярные комментарии
показания типа одна бабушка сказала?
23 апреля, 21:02
Bek Shov
11510101
Кто-то удивлен?
23 апреля, 21:05
Dublieris Ceļa
9850102
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