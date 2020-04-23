Гаагский суд отказался раскрыть личности 12 из 13 свидетелей по делу MH17

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Окружной суд Окружной суд Гааги отказал защите россиянина Олега Пулатова, подозреваемого по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины , в рассекречивании имен свидетелей.

Пулатов — единственный из четырех подозреваемых, которого на суде представляет международная группа адвокатов. Они обжаловали решение следственного судьи присвоить статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая имен.

"Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний. Следственный судья рассмотрел материалы дела, обоснование своего заявления прокурором и личные обстоятельства свидетелей. Кроме того, следственный судья справедливо учел серьезность уголовных преступлений, по которым подозреваемому было предъявлено обвинение", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

По мнению инстанции, при вынесении решения в отношении одного свидетеля были допущены нарушения. В частности, до того как когда судья примет решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому дают возможность высказать мнение по этому вопросу, что не было сделано в случае с конкретным свидетелем.

"По данной причине решение следственного судьи в отношении этого свидетеля было отменено, а ходатайство государственного обвинителя о предоставлении свидетелю статуса свидетеля, которому угрожают, отклонено. Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что их личности по-прежнему будут оставаться засекреченными", — подчеркивается в заявлении.

Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска . Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.