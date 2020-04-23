Число больных COVID-19 в Турции превысило 101 тысячу

АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3,1 тысячи и превысило 101 тысячу, умерли 115 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Накануне число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля – 3083.
"Сегодня выявлено 3116 новых случаев, всего заразившихся – 101 790. Мы потеряли сегодня 115 пациентов, всего умерших – 2495. Вылечились всего 18 491 пациентов", - написал Коджа в Twitter.
По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Турции "лучше, чем вчера".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.