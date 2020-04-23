Число жертв коронавируса во Франции приближается к 22 тысячам

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции достигло 21 856, за сутки скончались 516 человек, сообщает генеральная дирекция здравоохранения.

"Начиная с первого марта мы оплакиваем 21 856 смертей, связанных с COVID 19", - говорится в коммюнике. Отмечается, что 13 547 человек скончались в больницах и 8309 человек – в социальных и медико-социальных учреждениях.

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 120 804. Прирост заболевших за сутки составил 1653.

В больницах находятся 29 219 человек, это на 522 пациента меньше, чем в среду, говорится в коммюнике. За последние 24 час в больницы поступили 1410 новых пациентов.

Как сообщает генеральная дирекция здравоохранения, в реанимации находятся 5053 пациента, заразившихся коронавирусом. Число больных в реанимации снижается пятнадцатый день подряд. "За последние 24 часа в реанимацию поступили 165 новых пациентов. Но общее количество пациентов снизилось на 165", - отмечается в коммюнике.

По данным властей, с момента начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц более 48 тысяч человек, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях.

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.