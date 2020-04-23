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2020-04-23T20:21
https://ria.ru/20200423/1570486905.html
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
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РИА Новости

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

20:21 23.04.2020
114418
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулирование соглашения о получении кредита от России будет иметь негативный эффект для республики.
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
"КС приостановил в силу вступление в действие закона о получении кредита, это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала NTV Moldova.
Президент выразил надежду, что и Конституционный суд понимает необходимость получения республикой внешних источников финансирования, поскольку кризис на фоне пандемии будет только усиливаться. Додон подчеркнул, что стране нужен кредит и от России, и от других партнеров. Он отметил, что решение по этому вопросу КС примет во вторник.
Правительство Молдавии 17 апреля утвердило проект пересмотра закона о государственном бюджете на 2020 год из-за эпидемиологической ситуации, дефицит бюджета составит около 900 миллионов долларов. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредита от России в размере 200 миллионов евро.
Депутат от партии Действие и солидарность Сергей Литвиненко
2 марта, 16:26
Оппозиция Молдавии готовит новый вотум недоверия главе МИД
1798918222058
РоссияИгорь ДодонМолдавияЭкономика
Популярные комментарии
Уважаемые дамы и господа! России не удастся работать с Молдавией.США обложили Додона,он абсолютно ничего не решает в Молдавии.Он стал у власти благодаря народу,но на этом вся его власть и закончилась.Весь парламент и все ведомства принятия решений укомплектованы американскими ставленниками,такими же как на Украине.Поэтому в ближайшем будущем России нечего ловить в Молдавии.Владимир Путин может пригласить Додона в баню и поговорить о рыбалке,об охоте и т.д. Это единственные вопросы,которые Додону разрешено обсуждать.
23 апреля, 21:53
Генрих Тевтонский
14610115114
Поезд уходит со второго пути, для молдаван с третьей и четвертой рельсы
23 апреля, 21:00
Ю.Юрий .
416301010
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