Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулирование соглашения о получении кредита от России будет иметь негативный эффект для республики.

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.

"КС приостановил в силу вступление в действие закона о получении кредита, это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала NTV Moldova

Президент выразил надежду, что и Конституционный суд понимает необходимость получения республикой внешних источников финансирования, поскольку кризис на фоне пандемии будет только усиливаться. Додон подчеркнул, что стране нужен кредит и от России, и от других партнеров. Он отметил, что решение по этому вопросу КС примет во вторник.