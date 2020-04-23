В Тамбовской области умер первый пациент с COVID-19

Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Первый летальный случай среди зараженных Первый летальный случай среди зараженных коронавирусной инфекцией зафиксирован в Тамбовской области , где умерла женщина, длительное время занимавшаяся самолечением, сообщает в четверг администрация региона.

"В Тамбовской области зафиксирован первый летальный исход пациента, зараженного коронавирусом. Умершей оказалась женщина 1974 года рождения, проживавшая в Инжавинском районе. По предварительным данным, она заразилась от гостей, приехавших из Москвы", - говорится в сообщении.

По данным администрации, женщина контактировала с приехавшими 6 апреля, после чего "почувствовала характерные признаки простуды".

"Несмотря на проблемы с дыханием, за медицинской помощью она не обращалась и самостоятельно принимала лекарства. Лишь к обеду 20 апреля из-за усиления одышки она все-таки обратилась в Инжавинскую ЦРБ", - информируют областные власти.

В тот же день пациентку госпитализировали, ее состояние стало стремительно ухудшаться, проявились признаки отека легкого. Для оказания помощи пациентке прибыл реаниматолог Тамбовской областной больницы, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, спасти женщину не удалось. Вскрытие показало вирусную пневмонию, после чего были взяты результаты на коронавирус. Они показали наличие инфекции. Кроме того, женщина страдала гипертонией и ожирением", - отмечается в сообщении.