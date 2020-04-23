Магазины стали вводить новое правило для россиян в период пандемии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Гипермаркеты Гипермаркеты Globus планируют ввести во всех магазинах сети запрет на посещение без медицинских масок, об этом пишет "Коммерсант"

Нововведение тестируют в гипермаркете в Красногорске , в ближайшее время это правило начнет действовать во всех точках сети, рассказали газете. В Globus отметили, что стараются предусмотреть сложности, которые могут возникнуть из-за запрета.

"Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале", — отметили ретейлеры.

Как рассказал "Коммерсанту" один из посетителей подмосковного магазина, средства защиты органов дыхания предлагают купить на входе в Globus за 30 рублей. Можно использовать и свою маску или просто закрыть лицо платком или шарфом.

Billa рекомендует всем гостям старше 60 лет, а также сопровождающим их лицам, социальным работникам, и другим людям из групп риска совершать покупки с 7 до 9 часов утра. Всех остальных покупателей призывают отнестись к ситуации с пониманием и по возможности воздержаться от посещения магазинов до 9:00, чтобы защитить самых незащищенных.

Как рассказали изданию в "Ленте" и "Азбуке вкуса", в этих торговых точках пока не планируют запрещать посещение без масок. Многие из ретейлеров при этом рекомендуют россиянам носить средства защиты органов дыхания.

Как заявил "Коммерсанту" генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, нововведения, скорее всего, не снизят число покупателей в Globus, но могут отрицательно повлиять на лояльность некоторых из клиентов.

Пандемия COVID-19 охватила почти весь мир. По данным ВОЗ , заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.

По количеству жертв и заразившихся лидируют США, там действует режим крупного бедствия. Среди наиболее подверженных коронавирусной инфекции государств — Испания, Италия, Франция и Германия.

На сегодняшний день в России у 62 773 человек диагностирован COVID-19, 555 из них скончались, 4891 выздоровели. Второй день подряд прирост инфицированных снижается: во вторник сообщалось о 5642 новых пациентах, в среду — о 5236, сегодня зафиксировано 4774 случая.

В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает система пропусков. Россиян призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.