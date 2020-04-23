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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T14:22
https://ria.ru/20200423/1570486747.html
Магазины стали вводить новое правило для россиян в период пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564930983_0:45:2966:1713_1036x0_80_0_0_2537133fc3591d5dd87be7d2fef35f8d.jpg
РИА Новости

Магазины стали вводить новое правило для россиян в период пандемии

20:18 23.04.2020 (обновлено: 14:22 24.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТушенка на прилавке гипермаркета
Тушенка на прилавке гипермаркета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Гипермаркеты Globus планируют ввести во всех магазинах сети запрет на посещение без медицинских масок, об этом пишет "Коммерсант".
Нововведение тестируют в гипермаркете в Красногорске, в ближайшее время это правило начнет действовать во всех точках сети, рассказали газете. В Globus отметили, что стараются предусмотреть сложности, которые могут возникнуть из-за запрета.
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Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им
"Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале", — отметили ретейлеры.
Как рассказал "Коммерсанту" один из посетителей подмосковного магазина, средства защиты органов дыхания предлагают купить на входе в Globus за 30 рублей. Можно использовать и свою маску или просто закрыть лицо платком или шарфом.
Billa рекомендует всем гостям старше 60 лет, а также сопровождающим их лицам, социальным работникам, и другим людям из групп риска совершать покупки с 7 до 9 часов утра. Всех остальных покупателей призывают отнестись к ситуации с пониманием и по возможности воздержаться от посещения магазинов до 9:00, чтобы защитить самых незащищенных.
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Как рассказали изданию в "Ленте" и "Азбуке вкуса", в этих торговых точках пока не планируют запрещать посещение без масок. Многие из ретейлеров при этом рекомендуют россиянам носить средства защиты органов дыхания.
Как заявил "Коммерсанту" генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, нововведения, скорее всего, не снизят число покупателей в Globus, но могут отрицательно повлиять на лояльность некоторых из клиентов.
Пандемия COVID-19 охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.
По количеству жертв и заразившихся лидируют США, там действует режим крупного бедствия. Среди наиболее подверженных коронавирусной инфекции государств — Испания, Италия, Франция и Германия.
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На сегодняшний день в России у 62 773 человек диагностирован COVID-19, 555 из них скончались, 4891 выздоровели. Второй день подряд прирост инфицированных снижается: во вторник сообщалось о 5642 новых пациентах, в среду — о 5236, сегодня зафиксировано 4774 случая.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает система пропусков. Россиян призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАзбука вкусаВОЗМоскваКрасногорскКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Billa (сеть магазинов)Глобус (магазины)Общество
Популярные комментарии
Сегодня вы здоровы, а завтра уже кашляете. Нет проблем зайти в закрытое помещение в маске. И 30 рублей не критичные деньги. Найдите маску дешевле и приходите в ней. Это называется уважение к другим людям. Я полностью поддерживаю эту инициативу, наоборот, к глобусу буду ещё более лояльной, т.к. буду уверена в своей безопасности, находясь там.
23 апреля, 20:57
ТХТолькоЗа Хорошее
39120473
Снидается из-за отсутствия нормальных тест-систем и недостаточности выявления! Здоровым людям маски ни к чему! А если хотят, что бы их носили, то пусть выдают бесплатно, а не за 30 рублей
23 апреля, 20:26
Artur Tsarev
79210122
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