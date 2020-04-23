США могут не возобновить финансирование ВОЗ

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное администрацией Трампа финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News.
Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.
"Думаю, это так, и более того, вероятно случится так, что Соединенные Штаты никогда не станут вновь направлять деньги американских налогоплательщиков в ВОЗ. Может, придется пойти на еще более решительный шаг, чем это", - сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым смену руководителя организации.
"Думаю, мы должны серьезно разобраться с ВОЗ … организация пережила реформу в 2007 году, поэтому это не первый раз, когда мы видим проблемы в организации, входящей в структуру ООН. Нам необходимо это исправить, необходима структурная реформа ВОЗ", - сказал Помпео. Он никак не прокомментировал слова ведущей о том, что США следует создать собственный аналог организации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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