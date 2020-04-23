США могут не возобновить финансирование ВОЗ

"Думаю, это так, и более того, вероятно случится так, что Соединенные Штаты никогда не станут вновь направлять деньги американских налогоплательщиков в ВОЗ. Может, придется пойти на еще более решительный шаг, чем это", - сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым смену руководителя организации.